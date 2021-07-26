Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
26 июля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Рыб связан со снижением способности к концентрации, из-за этого астрологи не советуют вам заниматься в понедельник важными делами, требующими внимательности к деталям. Хорошо будет работать воображение.
Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.