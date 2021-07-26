Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака

26 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб связан со снижением способности к концентрации, из-за этого астрологи не советуют вам заниматься в понедельник важными делами, требующими внимательности к деталям. Хорошо будет работать воображение. 

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений. 

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Наступил шестнадцатый лунный день, он довольно гармоничный. Вы без труда сможете отыскать внутренний баланс, оценить свои приоритеты и начать двигаться в правильном направлении. Энергию лучше всего потратить на дела, которые вас вдохновляют сильнее всего. 

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