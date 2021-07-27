Лунный гороскоп на 27 июля 2021 года для знаков Зодиака

27 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 27 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб может создать небольшие проблемы людям, которые работают с деталями. Концентрироваься на чем-то одном вам будет сложно, из-за этого возрастает вероятность допустить множество ошибок. 

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений. 

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Наступил семнадцатый лунный день, он принесет вам ощущение радости и внутренней свободы. Сегодня можно заключать брак, признаваться в любви, переходить на новый уровень отношений. Общение принесет массу позитивных эмоций, не сидите дома!

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