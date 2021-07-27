Лунный гороскоп на 27 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб может создать небольшие проблемы людям, которые работают с деталями. Концентрироваься на чем-то одном вам будет сложно, из-за этого возрастает вероятность допустить множество ошибок.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Наступил семнадцатый лунный день, он принесет вам ощущение радости и внутренней свободы. Сегодня можно заключать брак, признаваться в любви, переходить на новый уровень отношений. Общение принесет массу позитивных эмоций, не сидите дома!