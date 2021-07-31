Лунный гороскоп на 31 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 31 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца символизирует материальную стабильностью и жизненную устойчивость. Не время рисковать, вы будете чувствовать себя лучше всего в знакомой обстановке и с людьми, которым доверяете.

Хорошо продвигаются дела, связанными с недвижимостью.

Наступил двадцатый первый лунный день, он подходит для творчества и физических упражнений. Вы можете достигнуть значительных высот в коллективной работе. Тажке астрологи советуют посвятить время водным процедурам.

Они помогут вам расслабиться.