Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца подходит для проведения финансовых операций, а также планирования. Если вложитесь в ценные бумаги или старт-ап, обязательно получите доход в будущем. Можно также заниматься делами с недвижимостью.

На пути к успеху может встать ваша лень, усиленная иннерционностью данного периода.

Наступил двадцатый второй лунный день, он подходит для осмысления своего жизненного опыта. На основе прошлого можно построить прекрасное будущее. Сосредоточьтесь на рациональных планах, с сослуживцами общайтесь в позитивном ключе.