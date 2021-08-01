Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака

1 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца подходит для проведения финансовых операций, а также планирования. Если вложитесь в ценные бумаги или старт-ап, обязательно получите доход в будущем. Можно также заниматься делами с недвижимостью. 

На пути к успеху может встать ваша лень, усиленная иннерционностью данного периода. 

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Наступил двадцатый второй лунный день, он подходит для осмысления своего жизненного опыта. На основе прошлого можно построить прекрасное будущее. Сосредоточьтесь на рациональных планах, с сослуживцами общайтесь в позитивном ключе.

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