Лунный гороскоп на 2 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунных Близнецов считается благоприятным для получения информации, обмена мнениями и общения в целом. Скорее всего, вы ощутите прилив вдохновения и сил. Используйте время правильно!

Можно начинать сложные переговоры и отправляться в короткие командировки.

Наступил двадцатый третий лунный день, его астрологи связывают со значительными затратами энергии даже на малоэффективные проекты. Рекомендуется сохранять состояние внутренней концентрации и избегать внешней суеты.