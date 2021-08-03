Лунный гороскоп на 3 августа 2021 года для знаков Зодиака

3 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 3 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов опасен возросшей импульсивностью и склонностью к риску, часто необоснованному. Вместе с тем, могут возникать проблемы с концентрацией внимания, если приходится заниматься кропотливой работой. 

Вы быстро способны усваивать информацию и выдавать ответ. 

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Наступил двадцатый четвертый лунный день, его астрологи советуют провести нейтрально и спокойно. В отношениях с другими людьми нельзя давить: чем больше вы будете настаивать, тем более резко вас будут отвергать. Продолжайте дела, которые уже начали. 

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