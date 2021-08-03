Лунный гороскоп на 3 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 3 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов опасен возросшей импульсивностью и склонностью к риску, часто необоснованному. Вместе с тем, могут возникать проблемы с концентрацией внимания, если приходится заниматься кропотливой работой.

Вы быстро способны усваивать информацию и выдавать ответ.

Наступил двадцатый четвертый лунный день, его астрологи советуют провести нейтрально и спокойно. В отношениях с другими людьми нельзя давить: чем больше вы будете настаивать, тем более резко вас будут отвергать. Продолжайте дела, которые уже начали.