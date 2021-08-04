Лунный гороскоп на 4 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов является благоприятный для информационных операций. Обмен данными может быть полезным и принести вам результат уже в ближайшем будущем. Удачными будут и короткие командировки.

Лучшее время для ведения переговоров. Длительные капиталовложения лучше отложить на другой период.

Наступил двадцатый пятый лунный день, его следует провести пассивно и спокойно. Уютнее всего вы будете чувствовать себя в уединении, а одиночество поможет понять, в какую сторону вы хотите двигаться дальше.

Работа над ошибками тоже будет весьма результативной.