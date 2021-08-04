Лунный гороскоп на 4 августа 2021 года для знаков Зодиака

4 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов является благоприятный для информационных операций. Обмен данными может быть полезным и принести вам результат уже в ближайшем будущем. Удачными будут и короткие командировки. 

Лучшее время для ведения переговоров. Длительные капиталовложения лучше отложить на другой период. 

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Наступил двадцатый пятый лунный день, его следует провести пассивно и спокойно. Уютнее всего вы будете чувствовать себя в уединении, а одиночество поможет понять, в какую сторону вы хотите двигаться дальше.

Работа над ошибками тоже будет весьма результативной.  

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