Лунный гороскоп на 6 августа 2021 года для знаков Зодиака

6 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака отлично подходит для монотонных занятий, требующих концентрации. С ними вы справитесь на все 100%. Проблемы могут возникать в делах, требующих импровизации. Не бойтесь просить время на раздумья. 

Звезды не советуют давать деньги близким в долг. 

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Наступил двадцатый седьмой лунный день. Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем. Звезды подарят вам возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны и добиться решения любых вопросов. 

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