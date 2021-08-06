Лунный гороскоп на 6 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака отлично подходит для монотонных занятий, требующих концентрации. С ними вы справитесь на все 100%. Проблемы могут возникать в делах, требующих импровизации. Не бойтесь просить время на раздумья.

Звезды не советуют давать деньги близким в долг.

Наступил двадцатый седьмой лунный день. Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем. Звезды подарят вам возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны и добиться решения любых вопросов.