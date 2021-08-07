Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака
7 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва благоприятствует энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.
Авантюрные проекты лучше отложить на более благоприятный период.