Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака

7 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва благоприятствует энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.

Авантюрные проекты лучше отложить на более благоприятный период. 

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Наступил двадцатый седьмой восьмой день, его астрологи советуют посвятить земным делам, например, провести небольшой ремонт в квартире или убраться в доме перед выходными. Возможно возникновение незначительных проблем со здоровьем. 

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