Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 7 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва благоприятствует энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.

Авантюрные проекты лучше отложить на более благоприятный период.

Наступил двадцатый седьмой восьмой день, его астрологи советуют посвятить земным делам, например, провести небольшой ремонт в квартире или убраться в доме перед выходными. Возможно возникновение незначительных проблем со здоровьем.