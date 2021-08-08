Лунный гороскоп на 8 августа 2021 года для знаков Зодиака
8 августа 2021 00:10
Лунный гороскоп на 8 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва считается благоприятным временем для дорогостоящих покупок, например, можно посетить ювелирный магазин. Хорошее время для реализации честолюбивых замыслов, но помните, что ваших сил не хватит на все.
Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.