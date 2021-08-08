Лунный гороскоп на 8 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва считается благоприятным временем для дорогостоящих покупок, например, можно посетить ювелирный магазин. Хорошее время для реализации честолюбивых замыслов, но помните, что ваших сил не хватит на все.

Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.

Наступил восьмой седьмой восьмой день, он подходит для построения всяческих планов, даже у себя в голове. Астрологи не советуют начинать новые проекты. Нельзя верить обещаниям, слухам или прогнозам на будущее - кругом один обман. Один из критических дней!