Лунный гороскоп на 10 августа 2021 года для знаков Зодиака

10 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 10 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы подойдет для любой кропотливой работы, требующей максимум внимания и концентрации. Все направления финансовой деятельности продвигаются хорошо и могут принести быструю прибыль.

Благоприятным день является и для интеллектуальной деятельности, саморазвития и совершенствования. 

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Наступил третий день, он связан с борьбой, агрессивностью и напором. Есть вероятность, что конфликты между близкими людьми обострятся. Не стоит накалять атмосферу и затевать сложные разговоры. Проведите время с пользой, занявшись работой. 

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