Лунный гороскоп на 11 августа 2021 года для знаков Зодиака

11 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 11 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 11 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы считается благоприятным периодом для кропотливой работы. Используйте вдумчивый подход для достижения своих целей. Астрологи подчеркивают, что финансовая деятельность продвигается очень хорошо.

Можно заниматься банковскими транзакциями и операциями с недвижимостью.

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Наступил четвертый лунный день, он является подходящим для дипломатических переговоров и торговых операций. Если вам предстоит принимать определенное решение, старайтесь предварительно погрузиться в вопрос максимально глубоко. Не стоит рисковать!

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