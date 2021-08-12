Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака
12 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Весов подходит для завязывания новых знакомств и сближения с друзьями. Общение будет связано с позитивными эмоциями и приятными открытиями, кропотливую работу желательно отложить на потом.
Хороший период для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов, психологов-консультантов.