Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для завязывания новых знакомств и сближения с друзьями. Общение будет связано с позитивными эмоциями и приятными открытиями, кропотливую работу желательно отложить на потом.

Хороший период для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов, психологов-консультантов.

Наступил пятый лунный день, он считается ответственным и важным. Если вы планировали что-то существенное для себя или близких, то именно в этот день желательно начать проект. Вы сможете объективно оценить сво силы и правильно их распределить.