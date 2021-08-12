Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака

12 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для завязывания новых знакомств и сближения с друзьями. Общение будет связано с позитивными эмоциями и приятными открытиями, кропотливую работу желательно отложить на потом.

Хороший период для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов, психологов-консультантов. 

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Наступил пятый лунный день, он считается ответственным и важным. Если вы планировали что-то существенное для себя или близких, то именно в этот день желательно начать проект. Вы сможете объективно оценить сво силы и правильно их распределить.

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