Лунный гороскоп на 14 августа 2021 года для знаков Зодиака

14 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 14 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период луного Скорпиона может стать самым благоприятным периодом для творческих личностей. Займитесь интеллектуальной работой или самосовершенствованием, открытие новых горизонтов пойдет вам на пользу!

В эти дни есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к которым нет прямого доступа. 

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Наступил седьмой лунный день, его желательно посвятить земным делам, которые помогут вам гармонизировать свое личное пространство. Если не хотите никуда идти, то не стоит заставлять себя. Можно неплохо провести время наедине с собой и своими мыслями. 

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