Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период луного Скорпиона создан для принятия ответственных и важных жизненных решений. Если перед вами стоят определенные задачи и выборы, посвятите сегодня время анализу ситуации, чтобы сделать правильные выводы.

Почти все задания, за которые вы возьметесь, окажутся посильными.

Наступил восьмой лунный день, астрологи предупреждают, что в этот день желательно проявить высокий уровень самостоятельной организованности. Вы сможете без труда получить поддержку от людей, которых считаете близкими единомышленниками.