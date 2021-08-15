Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака

15 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период луного Скорпиона создан для принятия ответственных и важных жизненных решений. Если  перед вами стоят определенные задачи и выборы, посвятите сегодня время анализу ситуации, чтобы сделать правильные выводы.

Почти все задания, за которые вы возьметесь, окажутся посильными. 

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Наступил восьмой лунный день, астрологи предупреждают, что в этот день желательно проявить высокий уровень самостоятельной организованности. Вы сможете без труда получить поддержку от людей, которых считаете близкими единомышленниками. 

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