Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период луного Стрельца благоприятствует решению юридических проблем, началу судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений, а также началу сотрудничества с зарубежными фирмами.

Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.

Наступил девятый лунный день, специалисты советуют посвятить свободное время реализации существующих замыслов. Импульс, который вы получите от Вселенной в этот день, поможет вам быстро осуществить задуманное. Поддерживайте контакт с друзьями.