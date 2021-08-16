Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака
16 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод луного Стрельца благоприятствует решению юридических проблем, началу судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений, а также началу сотрудничества с зарубежными фирмами.
Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.