Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака

16 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период луного Стрельца благоприятствует решению юридических проблем, началу судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений, а также началу сотрудничества с зарубежными фирмами.

Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.

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Наступил девятый лунный день, специалисты советуют посвятить свободное время реализации существующих замыслов. Импульс, который вы получите от Вселенной в этот день, поможет вам быстро осуществить задуманное. Поддерживайте контакт с друзьями. 

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