Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака

17 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период луного Стрельца. Это время подходит для решения проблем юридического характера. Если планируете затеять судебный спор, то начинать добиваться справедливости следует именно сегодня. Неплохо продвигается сотрудничество с партнерами. 

Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.

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Наступил десятый лунный день, не исключены тревожные мысли и необоснованные страхи. Если вы опасаетесь обмана и искушений, проведите этот день дома. Астрологи предупрежадают, что во вторник в действительности будет очень сложно противостоять соблазну.

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