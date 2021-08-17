Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период луного Стрельца. Это время подходит для решения проблем юридического характера. Если планируете затеять судебный спор, то начинать добиваться справедливости следует именно сегодня. Неплохо продвигается сотрудничество с партнерами.

Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.

Наступил десятый лунный день, не исключены тревожные мысли и необоснованные страхи. Если вы опасаетесь обмана и искушений, проведите этот день дома. Астрологи предупрежадают, что во вторник в действительности будет очень сложно противостоять соблазну.