Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака
17 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 17 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод луного Стрельца. Это время подходит для решения проблем юридического характера. Если планируете затеять судебный спор, то начинать добиваться справедливости следует именно сегодня. Неплохо продвигается сотрудничество с партнерами.
Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий, связанных с обработкой камня.