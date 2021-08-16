Глоба назвал лузеров второй половины августа: держитесь

Гороскоп на август 2021 от известного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым середина месяца принесет проблемы.

Овен , вскоре вам придется разрываться между отношениями, в которых не все гладко, и работой, где тоже от вас требуют 100% отдачи. Не исключено, что об отдыхе придется забыть. Но только так вам удастся избежать неприятностей.

Телец, вам следует повременить с серьезными решениями, а привычку действовать импульсивно так и вовсе оставить в прошлом.

Глоба считает, что трудности смогут преодолеть те представители знака, кто сумеет и эмоции свои взять под контроль.

Львов астролог призывает расходывать свои силы правильно. Есть риск увязнуть в текущем проекте, который не приносит вам ни прибыли, ни удовольствия, и из-за этого не начать своевременно новое и перспективное дело.

Напомним,