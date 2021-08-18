Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период луного Козерога не подходит для любых контактов с начальством, поэтому лучше держаться в тени в ближайшие сутки. Рекомендовано начало планирования длительного проекта, который вам интересен.

В этот период можно сделать то, что давно откладывалось.

Наступил десятый лунный день, период подходит для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки, переговоры. Хорошо начинать новое дело, заключать договор, совершать сделки, закладывать первый камень в строительство чего угодно.