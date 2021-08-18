Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака

18 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период луного Козерога не подходит для любых контактов с начальством, поэтому лучше держаться в тени в ближайшие сутки. Рекомендовано начало планирования длительного проекта, который вам интересен. 

В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. 

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Наступил десятый лунный день, период подходит для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки, переговоры. Хорошо начинать новое дело, заключать договор, совершать сделки, закладывать первый камень в строительство чего угодно.

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