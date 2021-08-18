Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака
18 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 18 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод луного Козерога не подходит для любых контактов с начальством, поэтому лучше держаться в тени в ближайшие сутки. Рекомендовано начало планирования длительного проекта, который вам интересен.
В этот период можно сделать то, что давно откладывалось.