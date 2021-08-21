Лунный гороскоп на 21 августа 2021 года для знаков Зодиака

21 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 21 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для разнообразных собраний, конференций или круглых столов. Вы можете как выступать организатором, так и участвовать в мероприятии. Интеллектуальную работы вы выполняете быстро.

Астрологи рекомендуют посвятить время самостоятельному образованию. 

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Наступил тринадцатый лунный день, его следует посвятить самоанализу. Если вы разберете свои ошибки в прошлом, то сможете извлечь из них выгоду в настоящем и будущем. Очень вероятен всплеск творческой энергии, которым желательно воспользоваться!

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