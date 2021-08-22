Лунный гороскоп на 22 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 22 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея идеально подходит для самообразования и повышения квалификации. Если есть возможность, уделите время получению новых знаний, посещению конференций, круглых столов и поиску в Сети.

Хорошо продвигается общественная и политическая деятельность.

Наступил четырнадцатый лунный день, он благоприятен для важных начинаний, которые вы планировали уже очень давно. Можете смело озвучивать и продвигать свои идеи.

Астрологи уверяют, что ваши замыслы воспримут хорошо, дадут некоторым идеям старт.