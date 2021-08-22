Лунный гороскоп на 22 августа 2021 года для знаков Зодиака

22 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 22 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея идеально подходит для самообразования и повышения квалификации. Если есть возможность, уделите время получению новых знаний, посещению конференций, круглых столов и поиску в Сети.

Хорошо продвигается общественная и политическая деятельность. 

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Наступил четырнадцатый лунный день, он благоприятен для важных начинаний, которые вы планировали уже очень давно. Можете смело озвучивать и продвигать свои идеи.

Астрологи уверяют, что ваши замыслы воспримут хорошо, дадут некоторым идеям старт.

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