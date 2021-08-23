Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака
23 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Рыб является благоприятным для людей, связанных с искусством, например, поэтов, музыкантов или художников.
Можно заняться благотворительной деятельностью, это время также благоприятно для налаживания контактов с руководством.