Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака

23 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб является благоприятным для людей, связанных с искусством, например, поэтов, музыкантов или художников.

Можно заняться благотворительной деятельностью, это время также благоприятно для налаживания контактов с руководством. 

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Наступил пятнадцатый лунный день, он считается критическим. Период плотских искушений и астральных битв. В этот день активизируется внутренний змей каждого человека.

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