Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб является благоприятным для людей, связанных с искусством, например, поэтов, музыкантов или художников.

Можно заняться благотворительной деятельностью, это время также благоприятно для налаживания контактов с руководством.

Наступил пятнадцатый лунный день, он считается критическим. Период плотских искушений и астральных битв. В этот день активизируется внутренний змей каждого человека.