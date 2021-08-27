Лунный гороскоп на 27 августа 2021 года для знаков Зодиака

27 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 27 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца принесет в вашу жизнь стабильность, в том числе в сфере финансов. Деятельность, связанная с получением прибыли, в целом будет удачной. Хорошо продвигаются и дела, связанные с недвижимостью.

Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

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Наступил девятнадцатый лунный день, желательно провести его дома, не посещать мест скопления людей. Посвятите время работе над собой, избавлению от иллюзий и проявлений гордыни. Ближайшие сутки не подходят для заключения брака и любых партнерских соглашений.

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