Лунный гороскоп на 27 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца принесет в вашу жизнь стабильность, в том числе в сфере финансов. Деятельность, связанная с получением прибыли, в целом будет удачной. Хорошо продвигаются и дела, связанные с недвижимостью.

Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

Наступил девятнадцатый лунный день, желательно провести его дома, не посещать мест скопления людей. Посвятите время работе над собой, избавлению от иллюзий и проявлений гордыни. Ближайшие сутки не подходят для заключения брака и любых партнерских соглашений.