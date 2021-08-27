Названы знаки Зодиака, наделенные особенным талантом
Астролог Людмила Булгакова назвала самые талантливые знаки Зодиака.
Среди выдающихся творческих личностей, родившихся в созвездии Тельца, можем вспомнить Шарлотту Бронте, Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, Петра Чайковского, Михаила Булгакова и Ивана Бунина.
Весы обожают искусство, они часто являются поклонниками живописи, классической музыки и литературу. Но вы не только можете видеть красоту в скульптурах и произведениях искусства, но и создавать шедевры самостоятельно.
Сара Бернар, Шарль-Камиль Сен-Санс, Михаил Лермонтов, Оскар Уайльд подтверждают способности Весов.
Среди тех, кто родился под знаком Рыб, есть такие гении, как Сандро Боттичелли, Антонио Россини, Пьер Огюстен Ренуар, Михаил Врубель.
Напомним,