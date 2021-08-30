Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

30 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для активного поиска, обмена и получения информации. Можно организовывать короткие поездки, проводить переговоры. Избегайте начала дел, которые кажутся затяжными и сложными.

Не стоит в этот день оформлять покупку недвижимости или другого имущества.

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Наступил двадцатый третий лунный день, он считается критическим моментом всего лунного месяца. Однако если вы попробуете по-новому взглянуть на себя, свою жизнь и цели, то сможете вынести много полезного. Относитесь внимательно к словам, которые произносите. 

Интуиция подскажет вам правильный путь. 

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