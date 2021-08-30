Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
30 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Близнецов подходит для активного поиска, обмена и получения информации. Можно организовывать короткие поездки, проводить переговоры. Избегайте начала дел, которые кажутся затяжными и сложными.
Не стоит в этот день оформлять покупку недвижимости или другого имущества.
Интуиция подскажет вам правильный путь.