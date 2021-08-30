Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 30 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов подходит для активного поиска, обмена и получения информации. Можно организовывать короткие поездки, проводить переговоры. Избегайте начала дел, которые кажутся затяжными и сложными.

Не стоит в этот день оформлять покупку недвижимости или другого имущества.

Наступил двадцатый третий лунный день, он считается критическим моментом всего лунного месяца. Однако если вы попробуете по-новому взглянуть на себя, свою жизнь и цели, то сможете вынести много полезного. Относитесь внимательно к словам, которые произносите.

Интуиция подскажет вам правильный путь.