Лунный гороскоп на 31 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

31 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 31 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов максимально благоприятен для энергичных и быстрых дел. Однако берегитесь чрезмерном импульсивности, которая может в итоге толкнуть вас на необдуманные поступки с последствиями.

Доверяйте скорее себе и своей интуиции, чем советчикам со стороны!

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Продолжается двадцатый третий лунный день, он весьма противоречивый. Астрологи считают, что некоторые люди могут столкнуться с преследованиями и давлением. Опасен день и для близких отношений, в которые может прокрасться ревность, например. 

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