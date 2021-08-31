Лунный гороскоп на 31 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 31 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов максимально благоприятен для энергичных и быстрых дел. Однако берегитесь чрезмерном импульсивности, которая может в итоге толкнуть вас на необдуманные поступки с последствиями.

Доверяйте скорее себе и своей интуиции, чем советчикам со стороны!

Продолжается двадцатый третий лунный день, он весьма противоречивый. Астрологи считают, что некоторые люди могут столкнуться с преследованиями и давлением. Опасен день и для близких отношений, в которые может прокрасться ревность, например.