Лунный гороскоп на 1 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

1 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунного Рака подходит для неспешной деятельности и неторопливых дел. Используйте инструменты, которые в прошлом приносили вам успех. Не стоит слишком сильно рисковать или пробовать что-то новое. 

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. 

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Продолжается двадцатый четвертый лунный день, астрологи считают его нейтральным и относительно пассивным. Не стоит в отношениях с людьми слишком сильно давить или излишне рьяно доказывать свое мнение. Продолжайте дела, которые начал накануне. 

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