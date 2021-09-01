Лунный гороскоп на 1 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунного Рака подходит для неспешной деятельности и неторопливых дел. Используйте инструменты, которые в прошлом приносили вам успех. Не стоит слишком сильно рисковать или пробовать что-то новое.

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

Продолжается двадцатый четвертый лунный день, астрологи считают его нейтральным и относительно пассивным. Не стоит в отношениях с людьми слишком сильно давить или излишне рьяно доказывать свое мнение. Продолжайте дела, которые начал накануне.