Лунный гороскоп на 2 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунного Рака подходит для уже налаженной деятельности и хорошо продуманных и спланированных дел. Неплохо продвигаются проекты, связанные с юриспруденцией и, к слову, судебные процессы (они закончатся успешно).

Старайтесь максимально тактично относиться к близким людям.

Наступил двадцатый пятый лунный день, астрологи сообщают, что он благоприятен для торговли, командировок, переезда. Главное, не торопиться, тогда вы точно все успеете.

В свободные часы можно сконцентрироваться на духовных проблемах и отдохнуть.