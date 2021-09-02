Лунный гороскоп на 2 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

2 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 2 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунного Рака подходит для уже налаженной деятельности и хорошо продуманных и спланированных дел. Неплохо продвигаются проекты, связанные с юриспруденцией и, к слову, судебные процессы (они закончатся успешно).

Старайтесь максимально тактично относиться к близким людям. 

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Наступил двадцатый пятый лунный день, астрологи сообщают, что он благоприятен для торговли, командировок, переезда. Главное, не торопиться, тогда вы точно все успеете.

В свободные часы можно сконцентрироваться на духовных проблемах и отдохнуть. 

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