Лунный гороскоп на 4 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва несет в себе дополнительную энергию и стимулы. В это время хорошо заниматься энергичными делами, например, спортивными и культурными мероприятиями. Отлично продвигается работа в команде.

Вас наверняка потянет на развлечения, однако со своими желаниями следует быть осторожным.

Наступил двадцатый седьмой лунный день, любая работа в этот день будет идти со скрипом. Желательно потратить время на решение старых проблем или доделать дела, которые вы по каким-то причинам бросили. Именно в этот день у вас появится возможность взглянуть на свою жизнь иначе.