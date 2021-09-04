Лунный гороскоп на 4 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

4 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва несет в себе дополнительную энергию и стимулы. В это время хорошо заниматься энергичными делами, например, спортивными и культурными мероприятиями. Отлично продвигается работа в команде. 

Вас наверняка потянет на развлечения, однако со своими желаниями следует быть осторожным. 

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Наступил двадцатый седьмой лунный день, любая работа в этот день будет идти со скрипом. Желательно потратить время на решение старых проблем или доделать дела, которые вы по каким-то причинам бросили. Именно в этот день у вас появится возможность взглянуть на свою жизнь иначе.

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