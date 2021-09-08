Лунный гороскоп на 8 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

8 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 8 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов благоприятен для новых знакомств, приема гостей и любого общения, как с партнерами по бизнесу, так и с родными и близкими. Хорошо продвигается работа, связанная с сотрудничеством при условии взаимоуважения.

Художники и искусствоведы могут получить дополнительный импульс. 

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Наступил третий лунный день, и его астрологи советуют провести активно и за пределами дома. Пассивность недопустима, в этом случае вы можете остаться за бортом интересного проекта. На любые предложения откликайтесь, они приведут к быстрому успеху. 

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