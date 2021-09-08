Лунный гороскоп на 8 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов благоприятен для новых знакомств, приема гостей и любого общения, как с партнерами по бизнесу, так и с родными и близкими. Хорошо продвигается работа, связанная с сотрудничеством при условии взаимоуважения.

Художники и искусствоведы могут получить дополнительный импульс.

Наступил третий лунный день, и его астрологи советуют провести активно и за пределами дома. Пассивность недопустима, в этом случае вы можете остаться за бортом интересного проекта. На любые предложения откликайтесь, они приведут к быстрому успеху.