Лунный гороскоп на 9 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

9 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 9 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается подходящим временем для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать чего-либо нового или глобального, а быстро завершить текущие дела. 

Неплохо продвигается сотрудничество, основанное на взаимном уважении.

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Наступил четвертый лунный день, вашей сильной стороной может стать дипломатичность, поэтому не отказывайтесь от активных контактов и торговых операций. При принятии решений рекомендуется воздержаться от поверхностных суждений, возрастает склонность к риску. 

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