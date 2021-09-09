Лунный гороскоп на 9 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов считается подходящим временем для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать чего-либо нового или глобального, а быстро завершить текущие дела.

Неплохо продвигается сотрудничество, основанное на взаимном уважении.

Наступил четвертый лунный день, вашей сильной стороной может стать дипломатичность, поэтому не отказывайтесь от активных контактов и торговых операций. При принятии решений рекомендуется воздержаться от поверхностных суждений, возрастает склонность к риску.