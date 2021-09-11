Лунный гороскоп на 11 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 11 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для новых и смелых начинаний, можно браться за новые проекты, разрабатывать бизнес планы. Любые обязательства, которые вы на себя возложите, окажутся посильными и успешными.

Не бойтесь принимать правильные решения!

Наступил шестой лунный день, астрологи считают его одним из самых благоприятных. Не исключено, что в ближайшие сутки у вас проявится дар предвидения или обострится интуиция. Любая деятельность продвигается без пробуксовки, налаживайте связи!