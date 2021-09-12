Лунный гороскоп на 12 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

12 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца может принести некоторые трудности в выполнении дел, связанных с логикой и конкретикой. Мышление активно работает на абстракцию, а наш внутренний взор устремлен в будущее.

Остерегайтесь дел, в которых фигурирует земельный участок. 

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Продолжается шестой лунный день, он один из самых благоприятных в цикле. Вы можете без особых усилий увидеть больше, понять что-то новое. Интуиция поможет вам избежать ошибок. Любая общественная деятельность продвигается легко и активно.

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