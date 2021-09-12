Лунный гороскоп на 12 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца может принести некоторые трудности в выполнении дел, связанных с логикой и конкретикой. Мышление активно работает на абстракцию, а наш внутренний взор устремлен в будущее.

Остерегайтесь дел, в которых фигурирует земельный участок.

Продолжается шестой лунный день, он один из самых благоприятных в цикле. Вы можете без особых усилий увидеть больше, понять что-то новое. Интуиция поможет вам избежать ошибок. Любая общественная деятельность продвигается легко и активно.