Лунный гороскоп на 13 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

13 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 13 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца подходит для решения любых бюрократических вопросов. Также не стоит отказываться от путешествий или командировок, они пройдут успешно и легко. Остерегайтесь операций, связанных со строительством.

Свободное время можно посвятить общению.  

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Продолжается седьмой лунный день, при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности. Вы сможете получить поддержку родных и близких.

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