Лунный гороскоп на 13 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 13 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца подходит для решения любых бюрократических вопросов. Также не стоит отказываться от путешествий или командировок, они пройдут успешно и легко. Остерегайтесь операций, связанных со строительством.

Свободное время можно посвятить общению.

Продолжается седьмой лунный день, при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности. Вы сможете получить поддержку родных и близких.