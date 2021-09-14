Лунный гороскоп на 14 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

14 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 14 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца уводит мыслительные процессы от логики к абстракции. Однако бюрократические и юридические вопросы в это время продвигаются хорошо. Можно заниматься любой общественной деятельностью.

Удачными будут как рабочие командировки, так и путешествия с близкими.  

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Наступил восьмой лунный день, он может принести сложности в общении с коллегами и партнерами. Старые дела, которые вы по каким-то причинам не завершили своевременно, могут всплыть не в самый благоприятный момент.

Придется потратить на них время. 

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