Лунный гороскоп на 14 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 14 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца уводит мыслительные процессы от логики к абстракции. Однако бюрократические и юридические вопросы в это время продвигаются хорошо. Можно заниматься любой общественной деятельностью.

Удачными будут как рабочие командировки, так и путешествия с близкими.

Наступил восьмой лунный день, он может принести сложности в общении с коллегами и партнерами. Старые дела, которые вы по каким-то причинам не завершили своевременно, могут всплыть не в самый благоприятный момент.

Придется потратить на них время.