Лунный гороскоп на 15 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 15 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога является не самым благоприятным временем для решения проблем с чиновниками, начальством и властными структурами. В денежных вопросах не все идет гладко, есть вероятность, что прибыль задержат или ее будет меньше.

Астрологи призывают сыграть роль организатора в тех сферах, которые вам интересны.

Наступил десятый лунный день, он критический. Необходимо подготовиться к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться держать себя в руках и не показывать людям свое негативное к ним отношения.

Приступы раздражения могут иметь последствия.