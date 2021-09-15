Лунный гороскоп на 15 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

15 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 15 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является не самым благоприятным временем для решения проблем с чиновниками, начальством и властными структурами. В денежных вопросах не все идет гладко, есть вероятность, что прибыль задержат или ее будет меньше.

Астрологи призывают сыграть роль организатора в тех сферах, которые вам интересны.  

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Наступил десятый лунный день, он критический. Необходимо подготовиться к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться держать себя в руках и не показывать людям свое негативное к ним отношения.

Приступы раздражения могут иметь последствия. 

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