Лунный гороскоп на 17 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

17 сентября 2021 08:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 17 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея является не лучшим временем для проведения серьезных переговоров с начальством. Даже если вам есть, то предложить или обсудитЬ, сделайте это в другое время, а не сегодня.

Свободное время можно посвятить организации и участию в собраниях и конференциях, где можно пообщаться с единомышленниками. 

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Наступил одиннадцатый лунный день, он позитивный и мощный в энергетическом плане. Не теряйте времени зря, любые планы и замыслы в ближайшие сутки получат дополнительный импульс. Вы сможете многое успеть и сделать, не затратив при этом все силы. 

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