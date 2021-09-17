Лунный гороскоп на 17 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея является не лучшим временем для проведения серьезных переговоров с начальством. Даже если вам есть, то предложить или обсудитЬ, сделайте это в другое время, а не сегодня.

Свободное время можно посвятить организации и участию в собраниях и конференциях, где можно пообщаться с единомышленниками.

Наступил одиннадцатый лунный день, он позитивный и мощный в энергетическом плане. Не теряйте времени зря, любые планы и замыслы в ближайшие сутки получат дополнительный импульс. Вы сможете многое успеть и сделать, не затратив при этом все силы.