Лунный гороскоп на 18 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея подходит для проведения всевозможных собраний, конференций и участия в них. Свободное время можно посвятить любой творческой, интеллектуальной и умственной деятельности.

Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий.

Наступил двенадцатый лунный день, он не особенно благоприятный для любовных и других межличностных отношений. Повышается вероятность конфликтов, разногласий в деловой сфере. День можно посвятить благотворительности, но только если есть такое желание.