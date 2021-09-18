Лунный гороскоп на 18 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

18 сентября 2021 09:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 18 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для проведения всевозможных собраний, конференций и участия в них. Свободное время можно посвятить любой творческой, интеллектуальной и умственной деятельности. 

Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. 

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Наступил двенадцатый лунный день, он не особенно благоприятный для любовных и других межличностных отношений. Повышается вероятность конфликтов, разногласий в деловой сфере. День можно посвятить благотворительности, но только если есть такое желание. 

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