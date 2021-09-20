Лунный гороскоп на 20 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 20 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб подходит для размеренной деятельности, которая не требует повышенной концентрации на работе. Есть риск допустить ошибку из-за рассеянности. В общении с коллегами все складывается гладко.

Если появится свободное время, проведите его с самыми близкими и, возможно, искусством.

Наступил четырнадцатый лунный день, он считается благоприятным для разного рода начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Не забывайте критически анализировать свои замыслы перед публичным оглашением.