Лунный гороскоп на 20 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

20 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 20 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб подходит для размеренной деятельности, которая не требует повышенной концентрации на работе. Есть риск допустить ошибку из-за рассеянности. В общении с коллегами все складывается гладко.

Если появится свободное время, проведите его с самыми близкими и, возможно, искусством. 

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Наступил четырнадцатый лунный день, он считается благоприятным для разного рода начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Не забывайте критически анализировать свои замыслы перед публичным оглашением.

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