Лунный гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна связан с поспешными поступками и опрометчивыми решениями. Отложите дела, требующие точности и продуманности. Есть великий риск не учесть мелочь и не сделать работу максимально эффективно.

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.

Наступил пятнадцатый лунный день связан с искушениями. События будут зависеть от пути, выбранного вами в определенный момент. Будьте внимательны по отношению к собственным реакциям. Есть вероятность, что отношения с близкими будут натянутыми весь день.