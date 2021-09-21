Лунный гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

21 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна связан с поспешными поступками и опрометчивыми решениями. Отложите дела, требующие точности и продуманности. Есть великий риск не учесть мелочь и не сделать работу максимально эффективно. 

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. 

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Наступил пятнадцатый лунный день связан с искушениями. События будут зависеть от пути, выбранного вами в определенный момент. Будьте внимательны по отношению к собственным реакциям. Есть вероятность, что отношения с близкими будут натянутыми весь день. 

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