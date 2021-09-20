Павел Глоба предрек беды трем знакам зодиака в октябре

20 сентября 2021 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба предрек беды трем знакам зодиака в октябре
Павел Глоба предрек беды трем знакам зодиака в октябре
pixabay.com

Известный астролог подсказал, как избежать неприятностей.

Октябрь в целом будет спокойным для большинства знаков Зодиака, однако трем представителям зодиакального круга повезет меньше, чем остальным, предупредил Глоба.

Овен, вас могут настигнуть проблемы в конце месяца. К счастью, вашему здоровью ничего не грозит, а неприятности будут связаны с семейными ссорами. Если хотите их по максимуму избежать, уже сейчас и сегодня учитесь быть дипломатичным. 

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Лев, Глоба сообщает, что октябрь принесет вам стрессы и тревоги. Однако не стоит доводить себя до нервного срыва, добавляя к реальным проблемам еще и надуманные вами самостоятельно. Отдыхайте и проводите время с друзьями, которые избавляют вас от тревожности.

Водолей, вам необходимо заняться состоянием своего организма. Дискомфорт может помешать вам осуществить какой-то важный шаг в жизни. Просто возьмите на заметку правило, что сначала нужно думать о здоровье, а потом о подвигах.

Напомним, 

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