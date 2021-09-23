Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна опасен из-за высокой вероятности совершить опрометчивый поступок, о котором вы пожалеете уже через несколько дней. Помните, что ваша импульсивность может создать множество проблем и последствий.

Не время заниматься экстремальными видами спорта, держитесь как можно дальше от огня.

Наступил семнадцатый лунный день, он поможет вам прочувствовать радость и наслаждение от ощущения бытия и обретения внутренней свободы. Ближайшие сутки подходят для заключения брака, раскрепощения, можно решаться на поступки, которые вы считали сумасшедшими.