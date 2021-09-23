Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

23 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Период лунного Овна опасен из-за высокой вероятности совершить опрометчивый поступок, о котором вы пожалеете уже через несколько дней. Помните, что ваша импульсивность может создать множество проблем и последствий. 

Не время заниматься экстремальными видами спорта, держитесь как можно дальше от огня.

Читайте такжеВыходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
Наступил семнадцатый лунный день, он поможет вам прочувствовать радость и наслаждение от ощущения бытия и обретения внутренней свободы. Ближайшие сутки подходят для заключения брака, раскрепощения, можно решаться на поступки, которые вы считали сумасшедшими. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Гороскоп на 23 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 23 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ в мини-платье
Новости

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ в мини-платье
Магнитные бури 23 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 23 сентября 2021 в Украине

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK