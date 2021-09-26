Лунный гороскоп на 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

26 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для быстрых и энергичных дел. Однако возросшая импульсивность может помешать вам выполнить поставленную задачу на пять с плюсом. Вы сможете правильно принять мгновенное решение.

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

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Наступил двадцатый лунный день, он идеально подходит для очищения и тренировки силы духи. Желательно свободное время провести наедине с собой. Нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями, постарайтесь держать себя в руках.

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