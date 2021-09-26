Лунный гороскоп на 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 26 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов подходит для быстрых и энергичных дел. Однако возросшая импульсивность может помешать вам выполнить поставленную задачу на пять с плюсом. Вы сможете правильно принять мгновенное решение.

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

Наступил двадцатый лунный день, он идеально подходит для очищения и тренировки силы духи. Желательно свободное время провести наедине с собой. Нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями, постарайтесь держать себя в руках.