Лунный гороскоп на 27 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов поможет вам быстро завершить текущие дела, энергии хватит на все. Не оставляйте без внимания большие проекты, их не стоит откладывать до самого дедлайна.

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными). Можно поиграть на валютной бирже. Благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания.

Наступил двадцать первый лунный день, день творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.