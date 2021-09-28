Лунный гороскоп на 28 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов подходит к своему завершению, однако вторник все еще пройдет под сильными тенденциями этого знака. Астрологи рекомендуют посвятить время быстрым и энергичным делам, успех будет зависеть от вашей активности.

Не бойтесь принимать решения быстро, они окажутся самыми правильными.

Наступил двадцать второй лунный день, он благоприятен для осмысления жизненного опыта. На основе прожитого вы сможете построить рациональные планы на будущее. Хорошо проходит общение с партнерами, можно обсуждать общие проекты.