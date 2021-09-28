Лунный гороскоп на 28 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

28 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит к своему завершению, однако вторник все еще пройдет под сильными тенденциями этого знака. Астрологи рекомендуют посвятить время быстрым и энергичным делам, успех будет зависеть от вашей активности.

Не бойтесь принимать решения быстро, они окажутся самыми правильными. 

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Наступил двадцать второй лунный день, он благоприятен для осмысления жизненного опыта. На основе прожитого вы сможете построить рациональные планы на будущее. Хорошо проходит общение с партнерами, можно обсуждать общие проекты. 

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