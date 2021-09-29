Лунный гороскоп на 29 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

29 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 29 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака подходит для хорошо отлаженной работы (как командной, так и в одиночку). Неплохо продвигаются дела, связанные с юриспруденцией, а судебный процесс, начатый сегодня, должен закончиться выгодно для вас.

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

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Наступил двадцать третий лунный день, период является довольно противоречивым. Не исключено, что некоторые люди ощутят прессинг или даже почувствуют себя жертвами преследования. В этот день любой страх может сразу же превратиться в огромную фобию.

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