Лунный гороскоп на 29 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
29 сентября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 29 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Рака подходит для хорошо отлаженной работы (как командной, так и в одиночку). Неплохо продвигаются дела, связанные с юриспруденцией, а судебный процесс, начатый сегодня, должен закончиться выгодно для вас.
Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.