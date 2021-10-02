Лунный гороскоп на 2 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

2 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 2 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества.

Многих людей тянет к общению и развлечениям. 

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Наступил двадцать пятый лунный день. Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню. Посвятите себя посту, воздержанию.

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