Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (11.10.2021 — 17.10.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03--20.04)
Любовь. Вас ждет новое знакомство или увлекательное любовное приключение.
Здоровье. Возможны перепады давления, переутомление.
Деньги. Не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы они потом не оседали в вашей квартире бесполезным грузом.
ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)
Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться без посторонней помощи будет весьма проблематично.
Любовь. Будет много романтики и любви. Не сдерживайте страсти.
Здоровье. Нужно внимательно отнестись к пище, возможно, сейчас вам будет полезно раздельное питание.
Деньги. У вас появится дополнительный источник дохода.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)
Говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Неделя не слишком подходит для откровений в любой форме.
Любовь. В субботу вероятна романтическая встреча, которая оставит неизгладимые впечатления.
Здоровье. Звезды рекомендуют добавить в рацион кунжутные зерна, миндаль, арахис, кедровые орехи.
Деньги. Большие покупки совершайте в четверг.
РАК (22.06--22.07)
Если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то лучше и не начинайте дело.
Любовь. В выходные будьте осторожны, разногласия могут привести к охлаждению в отношениях с любимым человеком.
Деньги. В понедельник возможно перспективное деловое предложение.
ЛЕВ (23.07--23.08)
Постарайтесь не переоценить собственные силы -- все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
Любовь. В пятницу не исключена судьбоносная встреча.
Здоровье. Увеличьте количество клетчатки в рационе – за счет овощей, отрубей, которые можно есть за обедом или ужином.
Деньги. В среду будут удачными покупки и приобретения.
ДЕВА (24.08--23.09)
Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить.
Любовь. Предвидятся перемены. Не упустите перспективное знакомство.
Здоровье. Обратите внимание на здоровье желудка и поджелудочной железы. Лучше обратиться к врачу, пройти обследование.
Деньги. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.
ВЕСЫ (24.09--23.10)
Неделя напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.
Любовь. Отдайтесь течению -- сейчас оно несет вас туда, куда следует.
Деньги. Финансовое состояние не греет душу, так что стоит пожить в режиме строгой экономии.
СКОРПИОН (24.10--22.11)
Будьте поскромнее в рекламировании самого себя, ведь вы можете слегка переборщить и произвести обратное желаемому впечатление.
Любовь. Недолгая разлука разожжет огонь любви еще сильнее.
Здоровье. Поддержите организм витаминами, чтобы не подцепить вирус.
Деньги. С понедельника до среды хорошее время для покупки или продажи автомобиля.
СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)
Подходящая неделя для того, чтобы устроить небольшое землетрясение. Или хотя бы перестановку мебели. Постарайтесь только, чтобы жертв было поменьше.
Любовь. Почаще вспоминайте о достоинствах второй половинки.
Здоровье. Неподходящее время, чтобы садиться на диету. Все равно не устоите перед соблазнами.
Деньги. В субботу стоит устроить шопинг, вы можете попасть на весьма выгодную распродажу.
КОЗЕРОГ (22.12--20.01)
Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее -- эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
Любовь. Не навязывайте свое мнение возлюбленному.
Здоровье. Избегайте переохлаждения и сквозняков.
Деньги. Во вторник вероятны крупные денежные поступления, позволяющие решить многие проблемы.
ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)
Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.
Здоровье. Посвятите неделю заботе о своих волосах. Им необходим более тщательный, чем обычно, уход -- можете побаловать свою шевелюру специальными масками или сходить в салон на ламинирование.
Деньги. Вам предложат новый прибыльный проект.
РЫБЫ (21.02--20.03)
Вам представится редкая возможность исправить ошибки еще до того, как вы их совершите.
Любовь. Примите вашего избранника таким, какой есть, и не требуйте ежедневных подвигов.
Здоровье. Пора провести ревизию домашней аптечки.
Деньги. Вторник -- прекрасный день для крупных покупок.