Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (11.10.2021 — 17.10.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03--20.04)

Не стоит идти на поводу у собственной самоуверенности и эгоизма, если хотите избежать ненужных конфликтов.

Любовь. Вас ждет новое знакомство или увлекательное любовное приключение.

Здоровье. Возможны перепады давления, переутомление.

Деньги. Не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы они потом не оседали в вашей квартире бесполезным грузом.

ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)

Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться без посторонней помощи будет весьма проблематично.

Любовь. Будет много романтики и любви. Не сдерживайте страсти.

Здоровье. Нужно внимательно отнестись к пище, возможно, сейчас вам будет полезно раздельное питание.

Деньги. У вас появится дополнительный источник дохода.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)

Говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Неделя не слишком подходит для откровений в любой форме.

Любовь. В субботу вероятна романтическая встреча, которая оставит неизгладимые впечатления.

Здоровье. Звезды рекомендуют добавить в рацион кунжутные зерна, миндаль, арахис, кедровые орехи.

Деньги. Большие покупки совершайте в четверг.

РАК (22.06--22.07)

Если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то лучше и не начинайте дело.

Любовь. В выходные будьте осторожны, разногласия могут привести к охлаждению в отношениях с любимым человеком.

Здоровье. Уязвимое место -- кишечник. Внимательно следите за тем, что едите.

Деньги. В понедельник возможно перспективное деловое предложение.

ЛЕВ (23.07--23.08)

Постарайтесь не переоценить собственные силы -- все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.

Любовь. В пятницу не исключена судьбоносная встреча.

Здоровье. Увеличьте количество клетчатки в рационе – за счет овощей, отрубей, которые можно есть за обедом или ужином.

Деньги. В среду будут удачными покупки и приобретения.

ДЕВА (24.08--23.09)

Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить.

Любовь. Предвидятся перемены. Не упустите перспективное знакомство.

Здоровье. Обратите внимание на здоровье желудка и поджелудочной железы. Лучше обратиться к врачу, пройти обследование.

Деньги. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

ВЕСЫ (24.09--23.10)

Неделя напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.

Любовь. Отдайтесь течению -- сейчас оно несет вас туда, куда следует.

Здоровье. Не поддавайтесь осенней хандре. Все, что нужно, -- это правильный режим дня и сбалансированное питание.

Деньги. Финансовое состояние не греет душу, так что стоит пожить в режиме строгой экономии.

СКОРПИОН (24.10--22.11)

Будьте поскромнее в рекламировании самого себя, ведь вы можете слегка переборщить и произвести обратное желаемому впечатление.

Любовь. Недолгая разлука разожжет огонь любви еще сильнее.

Здоровье. Поддержите организм витаминами, чтобы не подцепить вирус.

Деньги. С понедельника до среды хорошее время для покупки или продажи автомобиля.

СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)

Подходящая неделя для того, чтобы устроить небольшое землетрясение. Или хотя бы перестановку мебели. Постарайтесь только, чтобы жертв было поменьше.

Любовь. Почаще вспоминайте о достоинствах второй половинки.

Здоровье. Неподходящее время, чтобы садиться на диету. Все равно не устоите перед соблазнами.

Деньги. В субботу стоит устроить шопинг, вы можете попасть на весьма выгодную распродажу.

КОЗЕРОГ (22.12--20.01)

Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее -- эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.

Любовь. Не навязывайте свое мнение возлюбленному.

Здоровье. Избегайте переохлаждения и сквозняков.

Деньги. Во вторник вероятны крупные денежные поступления, позволяющие решить многие проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)

Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.

Любовь. Не относитесь серьезно к небольшим разногласиям с любимым на этой неделе.

Здоровье. Посвятите неделю заботе о своих волосах. Им необходим более тщательный, чем обычно, уход -- можете побаловать свою шевелюру специальными масками или сходить в салон на ламинирование.

Деньги. Вам предложат новый прибыльный проект.

РЫБЫ (21.02--20.03)

Вам представится редкая возможность исправить ошибки еще до того, как вы их совершите.

Любовь. Примите вашего избранника таким, какой есть, и не требуйте ежедневных подвигов.



Здоровье. Пора провести ревизию домашней аптечки.

Деньги. Вторник -- прекрасный день для крупных покупок.