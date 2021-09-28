Павел Глоба: в конце осени сказочно повезет трем знакам Зодиака

28 сентября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: в конце осени сказочно повезет трем знакам Зодиака
Павел Глоба: в конце осени сказочно повезет трем знакам Зодиака
pixabay.com

Астролог Павел Глоба выделил знаки Зодиака, которые получат вознаграждение от металлического Быка, символа 2021 года.

Овен, вас Бык считает родственным знаком. Даже если были в течение года какие-то проблемы, в ноябре они останутся позади. Вас ожидает удача во всех начинаниях, если будете верить в себя и работать. 

Лев, вам тоже улыбнется удача. 

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По словам Глобы, вы сможете удачно завершить проект, над которым работаете уже давно. Астролог также советуем вам не гнаться за легкими или сомнительными деньгами, речь будет идти о мошенниках.

Козерог, вы тоже ходите в любимчиках у металлического быка, поэтому осенью сможете приблизиться к мечте. Не робейте, не сомневайтесь в себе, время перемен будет исключительно благоприятным. 

Напомним, 

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