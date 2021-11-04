Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

4 ноября 2021 года в 23:14 наступит ноябрьское новолуние в созвездии Скорпиона.

Последнее новолуние осени будет оказывать влияние на человека несколько дней после своего наступления. Это означает, что до конца недели желательно придерживаться определенных правил, чтобы избежать неприятностей.

Более того, влияние конкретно этого новолуния будет ощущаться сильне, поскольку спутник Земли окажется от нее на минимальном расстоянии.

Что нельзя делать в Новолуние

Не загружайте себя работой, перенесите самые сложные проекты.

Не стоит переедать и, особенно, злоупотреблять алкоголем.

Астрологи советуют избегать любых конфликтных ситуация: если чувствуете в себе агрессию (такое случается в новолуние из-за избытка энергии), останьтесь дома.

Не время совершать большие покупки, особенно автомобили и недвижимость.

Не стоит поддаваться импульсивным эмоциям — например, злости или ревности. Постарайтесь пережить их и выпустить из себя максимально нетравматично для окружающих вас людей. Ссоры могут только усугубить ваши переживания, а также иметь последствия.

Напомним,