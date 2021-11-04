Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года
4 ноября 2021 года в 23:14 наступит ноябрьское новолуние в созвездии Скорпиона.
Более того, влияние конкретно этого новолуния будет ощущаться сильне, поскольку спутник Земли окажется от нее на минимальном расстоянии.
Что нельзя делать в Новолуние
Не загружайте себя работой, перенесите самые сложные проекты.
Не стоит переедать и, особенно, злоупотреблять алкоголем.
Астрологи советуют избегать любых конфликтных ситуация: если чувствуете в себе агрессию (такое случается в новолуние из-за избытка энергии), останьтесь дома.
Не стоит поддаваться импульсивным эмоциям — например, злости или ревности. Постарайтесь пережить их и выпустить из себя максимально нетравматично для окружающих вас людей. Ссоры могут только усугубить ваши переживания, а также иметь последствия.
Напомним,